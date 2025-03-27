قائد الثورة: مسیرات یوم القدس هذا العام ستکون من أفضلها وأروعها واکثرها عزة

وافاد الموقع الإلكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية ، ان سماحته اشار في رسالة متلفزة مساء الخميس إلى أن مسيرات يوم القدس هي دائما مؤشر على وحدة واقتدار الشعب الإيراني ، وقال: "هذه المسيرات هي أيضا مؤشر على أن الشعب الإيراني ثابت وصامد في أهدافه المهمة والسياسية والأساسية ولن يتخلى عن شعار دعم فلسطين".

واعتبر آية الله الخامنئي مسيرات يوم القدس من مفاخر الشعب الإيراني، وقال: "على مدى الأعوام الستة والأربعين الماضية، شارك الشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس صائماً وفي مختلف الظروف الجوية، ولم يقتصر هذا الحضور على المدن الكبرى فحسب، بل امتد ايضا إلى القرى والبلدات الصغيرة".

واعتبر أن أهمية مسيرة يوم القدس هذا العام أكبر من الأعوام السابقة، وأضاف: "إن شعوب العالم والعارفين بالجمهورية الاسلامية يؤيدون الشعب الإيراني، لكن بعض السياسات والحكومات المعارضة للجمهورية الإسلامية تستخدم الدعاية ضد الشعب الإيراني للتظاهر بوجود خلاف وضعف بين الشعب الإيراني، لكن مسيرات يوم القدس ستدحض كل هذه الخدع والادعاءات الكاذبة".

وفي الختام أعرب قائد الثورة الإسلامية عن أمله في أن تكون مسيرات يوم القدس لهذا العام، بعون الله تعالى وفضله، من أفضل واروع واعز مسيرات يوم القدس في الأعوام الأخيرة.

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