طهران تسلم ردّها الرسمي على رسالة ترامب

وقال عراقجي: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل وجرى نقلها إلى الطرف الآخر".

وأكد عراقجي: "سياستنا لا تزال تتمثل في عدم خوض المفاوضات المباشرة في ظل ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة، كما كانت موجودة في الماضي، يمكن أن تستمر. وقد تم إجراء مفاوضات غير مباشرة من قبل حكومة روحاني وحكومة الشهيد رئيسي.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، قد زار طهران على رأس وفد رسمي قبل اسبوعين، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي. وفي اللقاء، سلم قرقاش لوزير الخارجية الإيراني نص الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قائد الثورة الاسلامية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن قبل ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نيوز، بانه وجه رسالة الى قائد الثورة الاسلامية ، وكان موضوعها الاعلان عن استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران والتوصل إلى اتفاق مختلف عن الاتفاق النووي.

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