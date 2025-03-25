عراقجي: الرد على رسالة ترامب قيد الإعداد وسنقدمه في الوقت المناسب

وقال عراقجي، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظیره الأرمیني "آرارات ميرزويان" في یریفان اليوم: لقد ناقشنا تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.

وبشأن الأوضاع في جنوب القوقاز صرح وزير الخارجية : نرحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان، حول نص معاهدة السلام، ونشجع الطرفين على التوقيع على التفاهم النهائي.

وأكد، بأن "إيران تعارض أي تغييرات في الحدود الدولية والتغيرات الجيو- سياسية في المنطقة".

وأضاف : نعتقد أن قضايا المنطقة يجب أن تحل اقليميا، وذلك من خلال الحوار والدبلوماسية، ومن دون اللجوء إلى القوة.

وقال عراقجي : إيران وأرمينيا مهتمتان بتقديم المزيد من التسهيلات في مجالات النقل والعبور، وفي هذا الصدد فإن التركيز على الحدود الدولية المعترف بها، مبدأ لا يمكن المساس به.

وتابع، أن "إيران تدعم توسيع التعاون الاقتصادي وفتح المسارات التجارية مع احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول".

وفي جانب آخر من تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الارميني، اشار وزير الخارجية الإيراني الى رسالة ترامب، قائلا : لم نرد بعد على رسالة أمريكا، والرد على هذه الرسالة قيد الإعداد وسيتم تقديمه قريبًا عبر القنوات المناسبة.

كما شدد عراقجي على، ان ايران لن تجري أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل الضغوط القصوى، والتهديدات العسكرية، وتشديد "العقوبات".

واستطرد قائلا : نحن الآن في محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث، ولم ولن نغادر طاولة المفاوضات حول برنامجنا النووي السلمي أبدًا.

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