عراقجي يلتقي نظيره الأرميني في يريفان

ووصل عراقجي أمس الاثنين، إلى عاصمة أرمينيا يريفان؛ لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

تجدر الاشارة إلى أن زيارة عراقجي إلى يريفان جاءت بدعوة من وزير خارجية ارمينيا، وفي إطار المشاورات المستدامة التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع جيرانها حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وفضلا عن اللقاء مع نظيره الأرميني، سيعقد وزير الخارجية الإيراني خلال هذه الزيارة، مباحثات مع رئيس الوزراء وعدد اخرين من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ مستعرضا القضايا الثنائية وآخر التطورات في منطقة القوقاز.

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