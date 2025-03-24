عراقجي في اتصال هاتفي مع فيدان: تطورات تركيا شأن داخلي

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مساء الاثنين مع نظيره التركي هاكان فيدان ، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في فلسطين المحتلة، واستئناف هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان، وعدوانه على سوريا، والهجمات العسكرية الأميركية على اليمن.

وفي إشارة إلى مشاركته في الاجتماع الأخير للجنة الاتصال العربية الإسلامية في القاهرة لبحث الوضع في غزة، أكد هاكان فيدان على أهمية زيادة اهتمام الدول الإسلامية بأوضاع الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأدان عراقجي جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار، داعيا المجتمع الدولي وخاصة الدول الإسلامية والإقليمية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم كيان الاحتلال.

كما أدان الضربات الجوية الأميركية على اليمن، في الوقت الذي يستأنف فيه الكيان الصهيوني جرائمه ضد غزة والضفة الغربية ولبنان، وأكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمنع العدوان على الدول الإسلامية وتصاعد انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتطورات الداخلية في تركيا، أكد وزير الخارجية الإيراني أيضاً على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن التطورات في تركيا هي شأن داخلي لها، ونحن على ثقة بأن السلطات التركية المختصة ستدير هذه التطورات بشكل مناسب على أساس مصالح الشعب التركي.

وفي بداية هذا الاتصال الهاتفي، هنأ وزير الخارجية التركي بعيد النوروز ورأس السنة الايرانية الجديدة (بدا في 21 اذار/مارس)، وأكد استعداد تركيا للمساعدة في إيجاد حلول دبلوماسية للقضايا الإقليمية والدولية.