قائد حرس الحدود الإيراني: الأمن مستتب على الحدود وزيادة 65% في دخول الأجانب

وقال العميد أحمد كودرزي خلال زيارته إلى حدود مهران الدولية غرب البلاد ، الاثنين: "الأمن الكامل مستتب على الحدود البرية الخمسة للبلاد، وتجري حركة الزوار والسياح والرعايا الأجانب بسهولة".

وفي إشارة إلى زيادة دوريات الحدود بنسبة 9% خلال الأسبوع الماضي، أضاف: "يعكس هذا النمو في دوريات الحدود الجهود المبذولة لإرساء الأمن المستدام في نقاط الصفر الحدودية وفي عمق البلاد".

وأعلن العميد كودرزي أيضا عن زيادة بنسبة 65 بالمئة في عدد الرعايا الأجانب الذين يدخلون البلاد وقال: "هذه الإحصائية تشير إلى السلام والأمن المناسبين للبلاد سواء داخل البلاد أو على الحدود".

وأضاف قائد حرس الحدود: "بعض هؤلاء الأشخاص هم من زوار العتبات المقدسة أو السياح الذين يدخلون البلاد لزيارة مدينة مشهد المقدسة أو للسياحة".

وفي إشارة إلى الأمن الكامل في منفذ مهران الحدودي بمحافظة ايلام غرب البلاد ، قال: "لقد تم توفير الظروف اللازمة لحركة الزوار في هذه الحدود بشكل جيد، ويستطيع زوار أبي عبد الله الحسين (ع) السفر دون أي مشكلة".

وأكد العميد كودرزي أن الأمن في الحدود مستقر ومستتب وأن دوريات الحدود تخدم البلاد بكامل يقظة.