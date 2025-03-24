بقايي: النوروز له جذور عميقة في الحضارة الإيرانية ويجمع الشعوب في رسالة إنسانية ثقافية

وكتب متحدث الخارجية في حسابه على منصة "اكس" اليوم الاثنين : ان للنورو جذور عريقة في الحضارة الايرانية، وقد شهدت هضبة ايران، منذ امد بعيد، الاحتفالات بمناسبة النوروز.

واضاف : على مدى التاريخ، امتدت هذه الطقوس المباركة بشكل واسع بين الشعوب المتفرقة، وقد اضحت اليوم تراثا مشتركا ورمزا للصداقة والتضامن لدى العديد من الامم.

وتابع : نحن سعداء من ان النوروز الايراني وببركة خطابه الانساني والثقافي السامي، يحتفي به العديد من الشعوب والاقوام؛ بمن فيهم الاتراك والعرب والكرد والبلوش والتركمان والاوزبك، كما يسهم في تعزيز الاواصر الانسانية والثقافية والاجتماعية بين الاقوام والشعوب في منطقة واسعة ممتدة من شرق اسيا الى غربها او اوسع من ذلك.

وفي ختام منشوره، ذكر بقائي : كما نوّه به الامين العام للامم المتحدة، انه "في عالم حافل بالتوترات والفرقة والصراعات، يدعو النوروز، باعتباره هدية ثمينة، الى حسن الجوار والتصالح والتضامن، بين الاجيال والمجتمعات".

وصرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال حفل اقيم في مدينة اسطنبول بمناسبة عيد النوروز : ان يوم 21 مارس حيث عيد النوروز، سيكون يوما للاحتفاء والاحتفال المشترك على صعيد العالم التركي، وبذلك سيساعد على تعزيز الوحدة والتماسك فيما بيننا.

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