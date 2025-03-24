وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض مع أمريكا بشكل مباشر تحت الضغوط القصوى

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الخارجية الايراني للصحفيين، اليوم الاثنين، وعلى هامش حضوره اجتماع "اللجنة الوطنية للخدمات الموحدة لجمعية الهلال الاحمر الايراني".

واضاف وزير الخارجية : ان القنوات غير المباشرة مفتوحة، ونحن ننقل رسائلنا عبر هذه القنوات.

ومضى الى القول : ان مهامنا وهدفنا هو تحقيق المصالح الوطنية والامن للبلاد، وفي هذا السياق سوف لن نفوت اي فرصة؛ لكن طالما تواصلت السياسات الامريكية الحالية، وتوجيه الاتهامات وطرح مطالب غير منطقية من قبل هؤلاء، اذا سوف لن تكون هناك اي مفاوضات مباشرة.

وعلى صعيد اخر، تطرق عراقجي الى موضوع الرعايا الايرانيين في الخارج، واكد على متابعة الاستثمار لخدمة الانتاج الوطني من قبل معاونية شؤون الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية.

واوضح قائلا : ان الحكومة الايرانية تولي اهمية الى تسهيل الاجراءات لاستقطاب المستثمرين الايرانيين في الخارج ومساهمتهم في تعزيز الانتاج المحلي.

وفي اشارة الى شعار العام (الايراني) الجديد "الاستثمار من اجل الانتاج"، تطلع وزير الخارجية الى وضع خطط عملانية من اجل تطبيقه، وذلك نظرا لضرورة واهمية الاهداف المرجوة من هذا الشعار.

وتابع عراقجي : ان استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية لطالما شكّل احد اولوياتنا وفي العام الجاري، سنولي مزيدا من التركيز على ذلك من خلال وضع برامج وخطط تشمل ليست فقط الاستثمارات الخارجية، وانما توظف الطاقات الاستثمارية المميزة في الداخل ايضا.

واستطرد وزير الخارجية : بناء على توجيهات سماحة قائد الثورة ايضا، فإن شعار "الاستثمار من اجل الانتاج" لا يقتصر على الاصول الاجنبية فقط، وانما لدينا ارصدة محلية مميزة يجب تفعيلها لهذا الغرض ايضا.

endNewsMessage1