عراقجي: لا أحد يجرؤ حتى على التفكير في الاعتداء علی إيران لأن عواقبه معروفة

وأوضح "عراقجي" في تصريح له اليوم الاثنين : لقد قلت قبل أيام في مقابلة صحفية، وأكرر اليوم بأنني متأكد من أنه لن تكون هناك حرب لأننا على أهبة الاستعداد الكامل لهذا الوضع؛ مضيفا : لو لم يكن هناك استعداد، لكانت الحرب قد فرضت علينا؛ مبينا بان هذا التاهب يشمل استعداد قواتنا المسلحة وكوادر الإغاثة في البلاد.

وتابع : الاستعداد يتيح لنا القوة والردع بحث لا يجرؤ أحد التفكير في الاعتداء على أراضي البلاد.

وفي جانب من تصريحاته اليوم، نوّه عراقجي بالتنسيق بين وزارة الخارجية والهلال الأحمر في بجنيف، وكذلك تقديم الخدمات للمتضررين من الكوارث في الدول الأخرى، قائلا : من واجبنا الإنساني أن نقدم المساعدات في احداث الفيضانات والزلازل التي تتعرض اليها الدول المختلفة؛ تماما كما تبادر تلك الدول الى مساعدتنا في مثل هذه الحالات.

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