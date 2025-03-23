عراقجي يزور ارمينيا غدا الاثنين

وقال بقائي في تصريح له مساء الاحد: في إطار المشاورات المستمرة بين ايران والدول الجارة حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وبعد دعوة من آرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، سيسافر الوزير عراقجي إلى يريفان يوم غد الاثنين.

واضاف: خلال هذه الزيارة، سيجري الوزير عراقجي مشاورات مع نظيره الأرميني، كما سيلتقي نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، ومسؤولين آخرين ، وسيناقش معهم العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية في منطقة القوقاز.

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