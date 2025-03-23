في محادثات هاتفية مع نظيره الأردني .. عراقجي يحذر من تزايد التوترات في المنطقة

وخلال هذا الاتصال الهاتفي الذي تضمن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، أعرب عراقجي عن قلقه العميق إزاء انتهاك الكيان الصهيوني الصارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وأدان بشدة هجماته الواسعة على قطاع غزة ولبنان وقتل المدنيين، وأكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والدول الإسلامية إجراءات فورية لوقف اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال ومنع تصاعد انعدام الأمن والتهديدات للسلام والاستقرار الإقليميين.

وأدان عراقجي أيضا العدوان العسكري الأميركي المستمر على اليمن، وحذر من تزايد التوتر وانتشاره في المنطقة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود من قبل دول المنطقة لمواجهة المؤامرات الشريرة ضد الدول الإسلامية.

كما أعرب وزير الخارجية الأردني عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الصارخة من قبل الكيان الإسرائيلي لاتفاقيات وقف إطلاق النار والهجمات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية ولبنان، وشدد على أهمية التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة لإجبار "إسرائيل" على وقف الهجمات ومنع المزيد من تصعيد انعدام الأمن في المنطقة بأسرها.

endNewsMessage1