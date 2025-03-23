طهران تأمل بتسوية الخلافات في جمهورية الكونغو من خلال الحوار

وأعرب إسماعيل بقائي، أعرب اليوم الأحد عن قلقه إزاء تصاعد حدة الاشتباكات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسيادة الوطنية لهذا البلد وسلامة أراضيه.

ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالجهود الحميدة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للمساعدة في إرساء وقف إطلاق النار في منطقة النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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