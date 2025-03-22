قائد البحرية الحرس الثوري: إذا نشبت معركة سيتلقى العدو ضربة من حيث لا يحتسب

وقام الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت بزيارة وحدات الصواريخ، والسفن، والطائرات بدون طيار، والدفاع الجوي في مضيق هرمز، حيث قام بتقييم الوضع الأخير لهذه الوحدات القتالية.

وأشار الادميرال تنكسيري إلى الموقع الجغرافي لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وأهمية الموقع الاستراتيجي لهذه الجزر ولمضيق هرمز، مخاطبًا مجاهدي القوة البحرية لحرس الثورة: “لا تشكوا أبدًا في أن طريقنا هو طريق الحق، وعلينا أن نكون مستعدين لهذا الطريق، وتأكدوا أن أعداءنا لن يستطيعوا فعل شيء، وهذا وعد الله. وعندما يقف الأعداء أمامكم، سيهربون منكم، فإن نصر الله مؤكد.”

وأضاف قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية: “استراتيجيتنا الرئيسية في القوة البحرية للحرس الثوري للعام الجديد هي زيادة وتعزيز القدرات القتالية لمواجهة الاستكبار العالمي، وبإراداتكم القوية أيها المجاهدون الأبطال، هذا النصر مؤكد، لأن الله معنا ومعيننا.”

وتحدث عن قدرات وحدات الهجوم السريع التابعة للقوة، قائلًا: “كل هذه التطورات في التنظيم القتالي للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامية تقوم على أساس القدرات العلمية لعلمائنا وشبابنا المحليين، وهذا الأمر قد قلب كل حسابات العدو رأسًا على عقب. وإذا قام العدو بأي عمل أحمق، فسيرى أن أبناء حيدر الكرار سيرسلونه إلى قعر جهنم، وسينتهي مصيره على يد المظلومين في العالم، وسيصبح عبرةً في التاريخ.”

وفي ختام كلمته، أكد الأدميرال تنكسيري: “وحداتنا القتالية والهجومية في مضيق هرمز لا تغمض عينها عن العدو أبدًا، وهي في أعلى مستويات الاستعداد الروحي والقتالي. وإذا نشبت معركة، فتأكدوا أن العدو سيُصاب من حيث لا يحتسب.”

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