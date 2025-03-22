عراقجي في اتصال مع نظيره المصري: خيار الحرب على اليمن محكوم بالفشل

وأدان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، استئناف هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة وقتل المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى تحرك فوري من قبل المجتمع الدولي لوقف نيران الحروب التي يشعلها الكيان الصهيوني في المنطقة.

كما أدان وزير الخارجية الايراني الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على اليمن، واستذكر تاريخ دفاع الشعب اليمني عن نفسه ضد العدوان الخارجي، مؤكدا أن خيار الحرب على اليمن محكوم عليه بالفشل حتما.

من جانبه وصف عبد العاطي تصعيد الأوضاع في المنطقة، في غزة واليمن ولبنان، بأنه مقلق للغاية، وأكد على أهمية المشاورات والجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من تصعيد الأوضاع في المنطقة بأكملها.

وأكد الطرفان أيضًا على استمرار الاتصالات والمشاورات بشأن التطورات في المنطقة.

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