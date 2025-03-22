إيران والسعودية يدينان العدوان الصهيوني على غزة ويؤكدان على التحرك الجماعي
بحث وزيرا خارجية إيران والسعودية، في اتصال هاتفي، آخر مستجدات المنطقة وأكدا على إدانة الجرائم الإسرائيلية في غزة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الدول الإسلامية لوقف هذه الانتهاكات.
وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وأكد على ضرورة التحرك العاجل والجماعي من قبل الدول الإسلامية لوقف هذه الجرائم.
وأدان عراقجي أيضا العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية للبلاد، وذكّر العالم الإسلامي بمسؤوليته المشتركة في دعم الشعب المسلم في اليمن.
وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال شرحه لموقف بلاده في الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي، على ضرورة التنسيق والتفاعل الوثيق بين دول المنطقة لمنع تصاعد الأزمة.