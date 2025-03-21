وزیرا خارجیة إیران والإمارات یناقشان تجدد العدوان على غزة والیمن

وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات في المنطقة، وخاصة تصعيد الإبادة الجماعية في غزة والهجمات العسكرية الأميركية على اليمن.

وأدان عراقجي جرائم الكيان الصهيوني في غزة التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين الأبرياء الشهداء في انتهاك كامل لوقف إطلاق النار، وكذلك العدوان العسكري الأميركي على اليمن الذي أدى إلى استشهاد العديد من النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية الحيوية للبلاد، مؤكدا على ضرورة التحرك العاجل والجماعي من قبل الدول الإقليمية والإسلامية لوقف هذه الجرائم ومنع تصاعد انعدام الأمن في المنطقة بأسرها.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من العواقب المتزايدة لاستمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي والحكومات الأخرى تجاه العدوان الأمريكي على اليمن وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، داعيا دول المنطقة إلى الاهتمام الجاد بهذه الأوضاع.

من جانبه وصف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الوضع الحالي في المنطقة بأنه مقلق للغاية، وشدد على ضرورة استمرار المشاورات بين دول المنطقة لمنع تصعيد الاوضاع.

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