الصين ترفض تدخلات أمريكا في تعاونها الاقتصادي مع إيران

وقالت ماو نينغ أمس الجمعة إن بكين عارضت دائما إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الوطنية، وطلبت من واشنطن الكف عن التدخل وتقويض التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الصين وإيران. كما نقلت صحيفة “غلوبال تايمز”.

وأكدت أيضا أن بكين ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل حازم.

وتأتي هذه التصريحات بعد فرض الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات على مصفاة نفط في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين ومحطة نفطية في مقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد، بحجة استيراد النفط من إيران.

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