عراقجي: قادرون على مواجهة تعقيدات السياسات الامريكية

وعن رسالة الرئيس الامريكي الى ايران قال وزير الخارجية الذي شارك في برنامج دخول السنة الايرانية الجديدة في التلفزيون الايراني اننا تحركنا في السياسة الخارجية دائما من منطلق العقلانية والمنطق وان معيارنا الرئيسي هو مصالح الشعب والبلاد.

وتابع: في الوقت الحاضر، فان الظروف التي احدثها الرئيس الامريكي الجديد، ليست بجديدة بالنسبة لنا، ومررنا بها في رئاسته السابقة وسياسة الضغوط القصوى، وهي السياسة التي يرى البعض من منطلق الهزل او الجد بانها ستكون "الضغوط القصوى 2".

وتابع اننا سنتمكن بفضل الله وعنايته، من مواجهة تعقديات السياسات الامريكية وسنوفر مصالح ايران وامنها القومي في صلب هذه التعقيدات.

واكد عراقجي ان مصالح الشعب الايراني هي نصب اعيننا، وسنتحرك حيث تكون.