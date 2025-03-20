وزیر الخارجیة الایراني: سنرد على رسالة ترامب ولکن لن نتفاوض بشکل مباشر تحت الضغوط والعقوبات

وأكد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي في تصريحاته بشأن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تدخل في أي مفاوضات مباشرة تحت الضغط أو التهديدات أو العقوبات المتزايدة.

وقال عراقجي: "سنرد على رسالة ترامب عبر القنوات المناسبة، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا. تزامن الرسالة مع عيد النوروز وشهر رمضان يجعلنا نأخذ الوقت اللازم، ومع ذلك، فإن الرد لن يتأخر طويلاً، وسيصدر خلال الأيام المقبلة."

وأضاف أن مضمون الرسالة يحمل في طياته تهديدات، لكنه يدّعي أيضًا وجود فرص، مشيرًا إلى أن إيران تدرس جميع الأبعاد بعناية، وستقدم ردًا يأخذ في الاعتبار الجانبين – التهديد والفرصة. واستشهد بمقولة الشهيد القائد قاسم سليماني:

"في قلب كل تهديد، تكمن فرصة."

وشدد عراقجي على أن سياسة إيران ترفض المفاوضات المباشرة طالما استمرت هذه الضغوط والتهديدات، مؤكدًا: "نحن مستعدون للحرب، لكننا لا نسعى إليها. العام المقبل سيكون عامًا صعبًا ومصيريًا، لكنه أيضًا عام للحسابات المعقدة والتحديات الحاسمة."

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