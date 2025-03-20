عراقجي يهنئ نظرائه بالدول التي تحتفل بالنوروز

وقد وجه عراقي رسائل التهنئة الى وزارء خارجية كل من طاجيكستان وجمهورية اذربيجان واوزبكستان وافغانستان وباكستان وتركمانستان وتركيا والعراق وقرغيزيا وكازاخستان والهند، متمنيا فيها لشعوب هذه الدول، عاما ملؤه السلام والسعادة والهناء.

وقال عراقجي ان النوروز هو بمنزلة اهم مؤشر للتواصل والترابط التاريخي والثقافي والحضاري العميق بين دول حضارة النوروز مضيفا ان هذا التقليد العريق المستلهم من الاعتدال الربيعي وتجديد حياة الطبيعة وتولد الارض ثانية، كان دائما مروجا للقيم الانسانية المتمثلة بالسلام والعدالة والعيش بين ابناء البشرية، وبوصفه تراثا ثقافيا مشتركا لجميع الشعوب احتفي واحتفل به على امتداد العصور والقرون، ويمكن ان يكون اساسا قيما لترسيخ التفاهم والصداقة والتعاون.