بقائی: صمت مجلس الأمن تجاه جرائم أمريكا والكيان الصهيوني عارٌ لا يُغتفر

وعبر بقائي عن حزنه الشديد ازاء قتل المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال الابرياء وتهديم البنى التحتية الحيوية لليمن بفعل العدوان العسكري الامريكي، معتبرا ان هذه الغارات تمثل مصداقا لجريمة العدوان وجرائم الحرب.

واشار الناطق بلسان الخارجة الى قتل مئات النساء والاطفال الفلسطينيين خلال الغارات على مختلف مناطق غزة خلال الايام الماضية قائلا ان داعمي الكيان الصهيوني بالسلاح والمال والبعد السياسي، هم شركاء في جرائم هذا الكيان.

واضاف ان تزامن الغارات الامريكية على اليمن – والتي بدات في فترة حكم الحزب الديمقراطي ورئاسة بايدن- وتصعيد الابادة الجماعية في غزة، لا يدع اي مجال للشك من ان المؤامرة الامريكية – الصهيوني المشتركة هدفها اضعاف الامة الاسلامية والقضاء على اي رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم ودعمه.

واكد بقائي المسؤولية المشتركة التي تثقل كاهل الامة الاسلامية لوقف جرائم الكيان الصهيوني والعدوان الامريكي على الشعب الفلسطيني والدول الاسلامية، داعيا الى تحرك شامل ومؤثر للحكومات الاسلامية وان تبدي منظمة التعاون الاسلامي اهتماما في هذا المجال.

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