بقائي: تأميم صناعة النفط جسد إرادة الإيرانيين في مواجهة البلطجة
معرف الأخبار : ۱۶۱۲۹۹۲
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي"، إن تأميم صناعة النفط الايراني في 19مارس عام 1951 جسد إرادة الإيرانيين في مواجهة البلطجة والدفاع عن حق تقرير مصيرهم والحفاظ على الكرامة الوطنية.
وكتب بقائي في حسابه على منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى تأميم صناعة النفط، إن اليوم 19 مارس ليس مجرد مناسبة في التقويم الإيراني بل هو شهادة على إرادة الإيرانيين لمقاومة الترهيب والبلطجة ورمز للإرادة الوطنية على تقرير الـمصير والدفاع عن الكرامة الوطنية.
وأضاف: ويستمر هذا الطريق بقوة بدعم الشعب الإيراني و القدرة الوطنية، والذكاء، والاستفادة من التجارب التاريخية.