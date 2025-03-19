وزیر خارجیة الیابان یهنئ بمناسبة عید النوروز

وفي هذه الرسالة، اشار ايوايا إلى مكالمته الهاتفية مع عراقجي قبل أيام قليلة، واعلن عن عزم اليابان على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل خلق عام مليء بالأمل، وتمنى الأفضل للحكومة والشعب النبيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام المقبل.

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