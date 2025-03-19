وزیر خارجیة الیابان یهنئ بمناسبة عید النوروز
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هنأ وزير الخارجية الياباني تاكيشي ايوايا في رسالة إلى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة حلول عيد النوروز ورأس السنة الايرانية الجديدة.
وفي هذه الرسالة، اشار ايوايا إلى مكالمته الهاتفية مع عراقجي قبل أيام قليلة، واعلن عن عزم اليابان على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل خلق عام مليء بالأمل، وتمنى الأفضل للحكومة والشعب النبيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام المقبل.