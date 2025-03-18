إيران تؤكد: الهجمات الصهيونية على غزة إبادة جماعية ممنهجة بدعم أمريكي – غربي

واستنكر بقائي بشدة الجولة الجديدة من هجمات الكيان الصهيوي على اهالي غزة العزل وقتل مئات المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والاطفال الابرباء والتي جاءت متزامنة مع مواصلة الحصار الغذائي والدوائي للقطاع وبضوء اخضر من الولايات المتحدة الامريكية.

واعتبر هذه الهجمات بانها استمرار لجريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين المحتلة وحمّل الادارة الامريكية المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني.

واكد بقائي مسؤولية جميع الحكومات والامم المتحدة لوقف الابادة الجماعية والجريمة ضد الانسانية في غزة معتبرا عدم التصرف ازاء الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للقواعد والاعراف الدولية على يد الكيان الصهيوني والذي يُنفذ بمشاركة وتواطؤ شاملين من امريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية الاخرى، بانه يمهد لزوال المنظومة الحقوقية والقواعد القائمة على ميثاق الامم المتحدة محذرا من مغبة العواقب والتداعيات الكارثية لهذا الوضع على السلام والامن الدوليين.

وذكّر الناطق باسم الخارجية بالمسؤولية الخاصة التي يتحملها العالم الاسلامي للحد من استمرار المذابح والابادة الجماعية في فلسطين المحتلة ودعا الى اجراء جاد من قبل منظمة التعاون الاسلامي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والاسراع في البت بجرائم قادة الكيان المنفذ للابادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق احكام محكمة العدل الدولية وكذلك وقف ارسال السلاح واي دعم مالي واقتصادي لهذا الكيان المحتل.