عراقجي: العدوان الأمريكي - البريطاني على اليمن وجرائم الصهاينة إبادة جماعية تستدعي وحدة إسلامية

وخلال مأدبة عشاء اقيمت مساء الاثنين، على شرف سفراء ورؤساء بعثات الدول الإسلامية المقيمين في طهران، هنأ عراقجي ، جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى قبول الطاعة والعبادة في هذا الشهر العزيز، معربًا عن أمله في أن نشهد ببركات هذا الشهر الفضيل السلام والهدوء والخير والبركات للأمة الإسلامية.

وأشار إلى تزامن شهر رمضان مع عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد، داعيا الله تعالى أن يمن بالخير والبركات والرخاء على الشعب الإيراني النبيل وجميع شعوب المنطقة.

وأضاف: "دخل المسلمون شهر رمضان المبارك وهم جميعا في حالة من الحزن والأسى بسبب آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وشعوب لبنان وسوريا واليمن، الذين وقعوا ضحية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني واعتداءاته الوحشية".

كما أدان وزير الخارجية العدوان العسكري الأمريكي -البريطاني على اليمن، وقتل النساء والأطفال الأبرياء، واستمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، وأعرب عن أمله في أن نشهد، من خلال استغلال الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك، تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية، ومقاومة هذه الجرائم حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعوب الإسلامية كاملةً، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وفي بداية هذا الحفل الذي أقيم بحضور حشد من سفراء ورؤساء بعثات الدول الإسلامية، إلى جانب حجة الإسلام شهرياري الأمين العام لمنظمة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وسيد مهدي مصطفوي مساعد دائرة الاتصالات والشؤون الدولية في مكتب قائد الثورة الاسلامية، ووزيري الخارجية الاسبقين كمال خرازي وعلي أكبر صالحي، قدم سيف الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى طهران، نيابة عن سفراء الدول الإسلامية، الشكر لوزير الخارجية الايراني على إقامة هذا الحفل.

وهنأ الزعابي ، الشعوب الإسلامية، وخاصة الحكومة والشعب الإيراني، بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات الأخوية والودية بين الدول الإسلامية، وخاصة الجيران في المنطقة.

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