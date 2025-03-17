عراقجي: الدبلوماسية ركيزتنا الأساسية في تعزيز السلام والاستقرار

وكتب عراقجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الأحد: "بعد الاتفاق مع وزير الخارجية العماني في اجتماع عقد مؤخرا في جدة، قمت اليوم بزيارة قصيرة إلى مسقط لمراجعة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالدبلوماسية دفاعا عن السلام والاستقرار، وأنا سعيد بأننا نعمل دائما مع نظيرنا العماني في السعي لتحقيق هذه الأهداف".

وتابع عراقجي: "جيراننا هم أولويتنا".

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي التقى اليوم الأحد على رأس وفد، نظيره العماني وأجرى معه محادثات خلال زيارة استمرت عدة ساعات إلى مسقط.

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