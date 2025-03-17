عراقجي: الدبلوماسية ركيزتنا الأساسية في تعزيز السلام والاستقرار
أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، عقب لقائه نظيره العماني بدر البوسعيدي في مسقط، التزام طهران بالدبلوماسية كوسيلة للدفاع عن السلام والاستقرار. وأوضح عراقجي أن الجيران يمثلون أولوية لإيران، مشيدًا بالتعاون المستمر مع سلطنة عمان لتحقيق الأهداف المشتركة.
وكتب عراقجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الأحد: "بعد الاتفاق مع وزير الخارجية العماني في اجتماع عقد مؤخرا في جدة، قمت اليوم بزيارة قصيرة إلى مسقط لمراجعة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالدبلوماسية دفاعا عن السلام والاستقرار، وأنا سعيد بأننا نعمل دائما مع نظيرنا العماني في السعي لتحقيق هذه الأهداف".
وتابع عراقجي: "جيراننا هم أولويتنا".
وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي التقى اليوم الأحد على رأس وفد، نظيره العماني وأجرى معه محادثات خلال زيارة استمرت عدة ساعات إلى مسقط.