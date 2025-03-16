خلال زيارة عراقجي سلطنة عُمان؛ ايران وسلطنة عُمان تؤكدان على استخدام قنوات الحوار لخفض التوتر

وفي هذا اللقاء، بحث وزيرا خارجية البلدين تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة الوضع في اليمن والهجمات الإجرامية الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية على هذا البلد.

كما ناقش عراقجي والبوسعيدي في هذا اللقاء ايضا آخر تطورات العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، تأكيد وزيرا خارجية البلدين في هذا اللقاء على أهمية تهيئة الظروف المواتية للحلول الدبلوماسية واستخدام قنوات الحوار والوسائل السلمية لمعالجة القضايا وخفض التوتر.

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