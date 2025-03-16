عراقجي بزيارة إلى سلطنة عمان
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زار وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، سلطنة عمان اليوم الأحد، حيث التقى بنظيره العماني لمناقشة الوضع في اليمن والعلاقات الثنائية.
وتوجه السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، على رأس وفد إلى مسقط، حيث التقى بنظيره العماني سيد بدر البوسعيدي.
وخلال هذا اللقاء، ناقش وزراء الخارجية من إيران وعمان التطورات الإقليمية، مع التركيز على الوضع في اليمن والهجمات الإجرامية الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية على هذا البلد. كما استعرض الطرفان آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين.