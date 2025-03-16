اللواء سلامي: لا دور لإيران في سياسات اليمن وسنرد بقوة على أي تهديد

واضاف اللواء سلامي ، اليوم الاحد،ان حركة أنصار الله، بصفتها حركة ممثلة للشعب اليمني، فانها تتخذ قراراتها الاستراتيجية بنفسها، وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية أي دور في تنظيم السياسات الوطنية أو العملياتية لأي حركة من جبهة المقاومة، بما في ذلك حركة أنصار الله في اليمن.

واكد قائد حرس الثورة الاسلامية الايرانية على ان ايران أينما ومتى تصرفت، فإنها تتحمل مسؤوليتها بكل وضوح وصراحة، قائلا:نحن جيش معتمد ومعترف به ونعلن علنا مسؤوليتنا عن اي هجوم عسكري أو دعم أي شخص.

وفي هذا السياق ، اضاف اللواء سلامي:لقد اتخذنا كل خطوة في الوعد الصادق والعمليات الأخرى أيضًا، وتحملنا مسؤوليتها رسميًا، ولا يوجد سبب يمنعنا من القيام بشيء ما وعدم تحمل المسؤولية عنه.

وبالاشارة الى أن تهديدات الاعداء كانت تُختَتم دائما بهزيمة مخزية لهم،اوضح قائد حرس الثورة الاسلامية الايرانية بأن الحرب قد جلبت دائما هزائم عسكرية مذلة لأمريكا والغطرسة العالمية، لكنهم لم يتعلموا بعد من ذلك.

ومضى مؤكدا على أن فكرة خضوع الشعب الإيراني لإرادة العدو السياسية عبر الترهيب هي فكرة خاطئة تماما.

ورأى اللواء سلامي ،بأن أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية معتادون على استخدام التهديدات لدفع الأمور قدما،مبيّنا بأن الامريكان لم يفهموا بعد أنهم غير قادرين على حل المشكلة بالحرب، بحيث ان تهديد ايران قوبل دائما بالفشل، ويجب أن يكون هذا درسا للجميع.

الشعب الايراني حصن منيع امام تهديدات الاعداء

وصرح قائد حرس الثورة الاسلامية الايرانية بأن "الشعب الايراني حصن منيع أمام تحالف الشياطين العالميين، مبيّنا بأن هذا الشعب محب للسلام ولم يبدأ حربا قط، لكنه في الوقت نفسه لا يلتزم الصمت في وجه التهديدات ويرد بشكل كامل وحازم.

وتوجه الى جميع الاعداء محذرا اياهم من أن ايران ستتصدى لأي تهديد بحزم وسيكون ردها اقوى.

وذكّر اللواء سلامي ، بأن "أمن اليوم يعود لجهود المجاهدين والقادة الذين ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم ايران،ويواصل طريقهم الرجال المخلصون الشجعان من ابناء الشعب الايراني ضد التهديدات التي تتعرض لها السلامة الإقليمية في أي موقف.

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