عراقجي: لا يحق لأمريكا فرض سياسة إيران الخارجية
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أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في فرض سياسة إيران الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الحقبة انتهت منذ عام 1979.
وكتب عباس عراقجي في حسابه على منصة ایكس: ليس للإدارة الأمريكية الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية. انتهت تلك الحقبة عام 1979.
وأضاف: تم خداع بايدن لدفع مبلغ غير مسبوق قدره 23 مليار دولار لکیان إبادة جماعية في العام الماضي، لقد استشهد أكثر من 60 ألف فلسطيني، والعالم يحمل أمريكا المسؤولية الكاملة.
وقال: علیکم إنهاء دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي. توقفوا عن قتل الشعب اليمني.