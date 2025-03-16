عراقجي: لا يحق لأمريكا فرض سياسة إيران الخارجية

وكتب عباس عراقجي في حسابه على منصة ایكس: ليس للإدارة الأمريكية الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية. انتهت تلك الحقبة عام 1979.

وأضاف: تم خداع بايدن لدفع مبلغ غير مسبوق قدره 23 مليار دولار لکیان إبادة جماعية في العام الماضي، لقد استشهد أكثر من 60 ألف فلسطيني، والعالم يحمل أمريكا المسؤولية الكاملة.

وقال: علیکم إنهاء دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي. توقفوا عن قتل الشعب اليمني.

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