غروسي: اوضاع البرنامج النووي الإيراني مستقرة نسبياً

وذكر غروسي أن إيران لديها برنامج طموح يتضمن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مناسبة لصنع أسلحة نووية، على الرغم من اعترافه بأن الوضع النووي الإيراني تحت السيطرة حالياً.

وقال غروسي إلى أن قضية إيران تظل دائماً على جدول أعمال الوكالة، زاعماً أن إيران أظهرت في الماضي سلوكيات متناقضة في تنفيذ التزاماتها الدولية ولم تلتزم ببعض تعهداتها، مما أدى إلى توترات كبيرة.

ومع ذلك، لم يذكر غروسي عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بموجب الإتفاق النووي.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن دور الوكالة في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية وإجراء المفاوضات الدبلوماسية يظل حيوياً، خاصة في ظل الظروف الحالية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عبر منصة "إكس" عن إجرائه محادثات مع غروسي حول البرنامج النووي الإيراني.

ونشر أوليانوف صورة من اللقاء، مؤكداً أنه ناقش مع غروسي عدداً من القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي المقابلة، حذر غروسي من أن إيران تقترب بشكل كبير من العتبة النووية، على الرغم من أن الوضع النووي الإيراني تحت السيطرة حالياً.

وأكد أن الوكالة تواصل مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية وتسعى من خلال التفاعلات الدبلوماسية والتفتيش الفني إلى منع أي تصعيد للأزمة في هذا المجال، وفق قوله.

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