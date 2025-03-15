طهران تؤکد التزامها بالدبلوماسیة: مستعدون للحوار على أساس الاحترام والمصالح المشترکة
خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي "كاسبير وولد كامب"، أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، رغبة طهران في تعزيز العلاقات مع أوروبا من خلال مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية الحوار في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.
وقال وزير الخارجية الايراني ذلك، اليوم السبت، خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الهولندي "كاسبير وولد كامب"؛ حيث استعرض الجانبان اهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، اضافة للتطورات الاقليمية والدولية.
ونوه عراقجي، خلال هذا الاتصال، برغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في متابعة علاقاتها الدبلوماسية الجيدة والقائمة على مبدا الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الدول الاوروبية.
من جانبه، لفت وزير خارجية هولندا الى "التعلاقات الممتدة عبر التاريخ" بين ايران وبلاده، اضافة الى دور ايران في تطورات المنطقة؛ مؤكدا ضرورة تسخير كافة الطاقات الدبلوماسية بهدف اضفاء طابع التفاهم على صعيد العلاقات بين الدول وازالة الخلافات منها.