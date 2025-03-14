غريب آبادي: أي مفاوضات ستقتصر على القضية النووية ورفع العقوبات فقط

وانعقد في بكين اليوم الجمعة اجتماع ثلاثي لنواب وزراء خارجية الصين وإيران وروسيا وفي ختام الاجتماع، أصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا ركز على الوضع الحالي للمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران.

وفي هذا الشأن قال مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي: تم التأكيد في هذا الاجتماع على قضايا مختلفة، منها ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية، والتركيز على الحلول الدبلوماسية والحوار لحل القضايا، وضرورة التخلي عن سياسة فرض العقوبات والضغط والتهديد باللجوء إلى القوة.

وأضاف: أكد الاجتماع أیضاً على "ضرورة الاهتمام بالأسباب الجذرية للوضع الحالي، وخاصة الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ التزامات الدول الأوروبية الثلاث"، و"أهمية القرار 2231 وجداوله الزمنية، وخاصة إنهاء الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن في أكتوبر 2025"، و"ضرورة امتناع الأطراف الأخرى عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تفاقم الوضع".

وتابع غريب ابادي بأن البيان الختامي للاجتماع أكد أیضاً على "ضرورة امتناع الأطراف الأخرى عن أي عمل من شأنه أن يقوض العمل الفني والموضوعي والنزيه للوكالة" و"استمرار المشاورات والتعاون والتنسيق بين الدول الثلاث بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، و"تعزيز التعاون والتنسيق في المنظمات الدولية والترتيبات المتعددة الأطراف مثل شنغهاي وبريكس"، و"حصرية أي مفاوضات بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".

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