مناورة "الحزام البحري 2025".. قائد البحرية الإيرانية يزور مدمرتين روسية وصينية

وجاءت هذه الزيارة في ختام مناورة الحزام البحري 2025 بين ايران وروسيا والصين، وتلبية لدعوة من قادة مجموعة القطع البحرية الروسية والصينية.

وحضر العميد بحري ايراني الى المدمرة الروسية "تسدي جابوف" فتفقد اقسامها المختلفة وتعرف على قدراتها وامكاناتها وتحدث الى افراد طاقمها.

كما زار مدمرة "باوتو" الصينية وتفقد اقسامها المختلفة.

واقيمت جلسة دراسة وتقييم اداء الوحدات المشاركة في المناورة بحضور قادة هذه الوحدات.