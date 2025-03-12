بقائي: اجتماع ثلاثي یعقد بين إيران والصين وروسيا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية

وفي دردشة مع الصحافيين، افاد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" بأن الاجتماع الثلاثي الإيراني الصيني الروسي على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الثلاث، والذي يركز على التطورات المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات، سيعقد في بكين بعد غد الجمعة.

وصرح بقائي بأنه وفي هذه المحادثات ،التي تأتي في إطار المشاورات المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مختلف الأطراف، ستتم مناقشة وتبادل مواضيع أخرى تهم الدول الثلاث، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن القضايا المتعلقة بالتعاون في البريكس وشانغهاي.

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