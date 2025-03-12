وثيقة دفاعية جديدة بين إيران وبيلاروسيا لتعميق التعاون العسكري
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في خطوة لتعزيز التعاون الدفاعي، وقع وزيرا الدفاع الإيراني والبيلاروسي على اتفاقية جديدة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين، مع التأكيد على دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
والتقی وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيراني العميد عزيز نصير زاده، مع نظيره البيلاروسي الجنرال فيكتور خرونين؛ حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون العسكري والدفاعي وأكدا على دعم السلام والاستقرار الإقليميين وتطوير الدبلوماسية الدفاعية.
كما تم خلال هذا اللقاء، التوقيع على وثيقة للتعاون الدفاعي بين إيران وبيلاروسيا، ما يعكس الارادة المشتركة لتعميق العلاقات الاستراتيجية الثنائية.