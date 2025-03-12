الرئیس بزشکیان: بوحدتنا نفشل التهدیدات والعقوبات

وأشار الرئيس بزشكيان، خلال كلمة له في ذكرى اليوم الوطني للشهيد، اليوم الأربعاء، اشار إلى "العقوبات الأمريكية والتهديدات الأوروبية" وقال : يجب أن نكون متحدين؛ والتطلعات ووجهات النظر التي تبلغناها من سماحة قائد الثورة تؤكد لنا انه بالتماسك والوحدة لن يكون للتهديدات الأوروبية والعقوبات الأمريكية أي تأثير.

وأضاف : خلال الحرب المفروضة (1980-1988) أراد صدام الاستيلاء على الأهواز (في محافظة خوزستان - جنوب غربي البلاد) في غضون ثلاثة أيام، وكان العالم كله يؤيده، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن شعبنا كان في الميدان دون توقع اي جزاء او مكافأة.

وتابع رئيس الجمهورية : على مر التاريخ، كانت الأراضي الإيرانية تتعرض للهجمات بين حين واخر، وكان لشبابنا شرف عظيم أن يمنعوا احتلال الأراضي الإيرانية؛ نحن لا نخشى تهديدات الأعداء، لأننا إذا تكاتفنا، فلن نسمح لأي إيراني أو أي إنسان أن يعيش في فقر أو جوع أو تشرد أو نقص في العلاج.

ولفت بان "الولايات المتحدة وأوروبا تهدد لكنها لن تستطيع إيقاف حركتنا نحو الأمام إلا إذا اختلفنا وانقسمنا".

واكمل بزشكيان قائلا : عندما ترشدنا القيادة إلى الطريق، ينبغي لنا ان نتماسك ونكون معا في مواصلة هذه المسيرة.. نحن لا نخشى تهديدات الأعداء ولا يجب أن ننسى معتقداتنا.

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