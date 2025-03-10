قائد البحریة الإیرانیة یرد على ترامب: مناوراتنا ترسخ الأمن.. والأوهام لا تصنع القوة

وأضاف الأدميرال شهرام إيراني في تصريح له الیوم الإثنین : نحن نشهد الكثير من الأوهام في العالم، والتي يعاني منها اخرون.

وتابع : النقطة المهمة هي أن عدد الدول اليوم التي تمتلك قدرات بحرية وتستطيع التواجد في البحر قد زاد، معتمدة على علمها ومعرفتها وصناعتها.

وکان الرئيس الأميركي وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء التدريبات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين قال؛ "لا على الإطلاق، لأننا أقوى منهم جميعا. لدينا قوة أكبر منهم جميعا"؛ على حد تعبيره.

وأكد قائد البحرية الايرانية ردا على هذه التصريحات : إن مناورات إيران والصين وروسيا، تختلف؛ مؤكدا بان هذه المناورات هي وسيلة لإرساء الأمن، لكن الذين يتحدثون ضدها ويتوهمون، فإن تواجدهم العسكري لم يحقق الأمن والسلام في أي مكان من العالم، بل تسبب على الدوام في الكثير من انعدام الأمن وتهديد للمجتمع البشري.

وصرح الادميرال ايراني : اليوم، تتمتع دول شنغهاي والبريكس بالقدرة على القيام بدور إيجابي في مجال الاقتصاد البحري بأفضل طريقة ممكنة.

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