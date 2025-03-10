سفن حربية صينية وروسية تدخل المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورات الحزام الأمني ​​البحري

دخلت وحدات بحرية تابعة للاتحاد الروسي، بما في ذلك المدمرة "رزخي"، والمدمرة "تسدي زابوف"، والسفينة اللوجستية "بجينكا"، والمدمرة "بائو تو" والسفينة اللوجستية "جائو يوهو" التابعتان للبحرية الصينية، المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورات الحزام الأمني البحري 2025 المشتركة في شمال المحيط الهندي.

وتشارك في هذه المناورات الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المدمرات "جماران" و"الوند" و"بايندر" والفرقاطات "نيزه" و"كناوه" و"نايبند" و"بهركان"، والسفن التابعة لحرس الثورة الإسلامیة، بما في ذلك سفينة الحراسة الشهيد "صياد شيرازي" وفرقاطة وسفینة الشهيد "روحي" وسفینة الشهيد "محمودي".

وستقام مناورات الحزام الأمني ​​البحري 2025 المشتركة في شمال المحيط الهندي بحضور الأساطيل البحرية الروسية والصينية ومراقبين من جمهورية أذربيجان وجنوب أفريقيا وعمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات العربية المتحدة وسريلانكا، إلى جانب سفن بحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية.

endNewsMessage1