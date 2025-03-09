الرئيس بزشكيان: سياستنا تخفيف التوتر لكن ردّنا سيكون صارماً على أي تهديد

وتحدث الرئيس بزشكيان هاتفيا مساء اليوم الأحد مع رئيس الوزراء النرويجي "يوناس غار ستوره"، حيث تناول الجانبان القضايا والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين البلدين.

وأضاف الرئيس الإيراني في هذا الاتصال : إن إيران كانت دائما حافظة للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وقد منعت نشوب أي حرب أو صراع قدر الإمكان.

وتابع : للأسف، الكيان الصهيوني، باعتباره العامل الرئيسي للتوتر والأزمة في المنطقة، بالإضافة إلى إشعال الحروب وارتكاب جرائم وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، يسعى من خلال تلفيق الاكاذيب إلى تشويه صورة الانشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنها "عامل زعزعة الاستقرار".

وصرح : نحن نعتبر ان أي توتر أو اضطراب أو صراع، سيضر بنا وبالمنطقة والعالم، وسياستنا المبدئية تقوم على تخفيف التوتر وإيجاد الوحدة في المنطقة، ولكننا بالتأكيد سنتصدى لأي تهديد لأمن ومصالح بلادنا بقوة وشدة.

وفي صعيد اخر، أشار رئيس الجمهورية إلى "العلاقات الجيدة" بين إيران والنرويج والتعاون الثنائي في مجال القضايا الإقليمية والدولية؛ مثمنا جهود النرويج لاحلال السلام في المنطقة.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء النرويجي، الشعب الإيراني وحكومته بحلول شهر رمضان المبارك؛ مؤكدا على استمرار الاتصالات والاجتماعات بين مسؤولي البلدين.

وأضاف ستوره في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الايراني : نحن مهتمون بمواصلة العلاقات الودية بين البلدين؛ مشددا على أن النرويج ترحب بالحل السلمي لقضايا المنطقة، وهي على استعداد لتقديم أي مساعدة ودعم في هذا الصدد.

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