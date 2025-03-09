إيران تدرس محادثات مع واشنطن لضمان "سلمية" برنامجها النووي

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كان هدف المحادثات هو معالجة المخاوف بشأن إنتاج أسلحة نووية، معلنة في الوقت نفسه رفضها أي محاولة لتفكيك البرنامج.

وأضافت البعثة، في منشور على منصة "إكس"، الأحد، أنه إذا كان الهدف من المفاوضات هو تفكيك البرنامج النووي "السلمي" الإيراني، فإن "مثل هذه المفاوضات لن تُعقد أبداً".

يأتي ذلك، فيما كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اعلن خلال تصريح صحفي له الجمعة 7 اذار / مارس الجاري، انه بعث برسالة الى قائد الثورة الاسلامية.

وتعقيبا على هذا التصريح، ادعى موقع "اكسيوس" الاخباري، ان ترامب اقترح في رسالته الى قائد الثورة الاسلامية، ابرام اتفاق نووي مع ايران.

من جهة اخرى، تجدر الاشارة هنا الى تصريحات قائد الثورة الإسلامية، اية الله السيد علي خامنئي، خلال لقاء رمضاني امس السبت مع رؤساء السلطات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد، قائلا : ان بعض الحكومات والشخصيات المتغطرسة في الخارج تصر على التفاوض، في حين لا يكون هدفها منه معالجة القضايا، بل إنها تسعى إلى فرض إرادتها وشروطها.

واضاف سماحته، بأن تكرار الحديث عن "التفاوض" من قِبل "الطرف المقابل" يهدف إلى ممارسة الضغط على الرأي العام.. "هؤلاء يريدون إثارة الشكوك لدى الرأي العام حول سبب امتناعنا عن التفاوض، في حين أنّ هدفهم ليس التفاوض، بل التحكم والإملاء".

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