قاليباف: لا ننتظر أي رسالة من أمريكا/ إيران قادرة على إفشال العقوبات بقدراتها الذاتية

واثناء كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي،صباح اليوم الاحد،قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إيران " محمد باقر قاليباف" : "اشار بالامس قائد الثورة الاسلامية وولي أمر المسلمين في العالم، الى استراتيجيات وحلول مهمة لحل مشاكل البلاد في تجمع مسؤولي النظام وخدام الشعب، وهنا اؤكد على ضرورة الاستعداد الكامل لمجلس الشورى الإسلامي للعمل بتوصياته الحكيمة ولمرافقة مؤسسات البلاد الأخرى من اجل تقدم إيران العزيزة."

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول التفاوض مع ايران، رأى قاليباف بأن سلوك تعامل الرئيس الأميركي مع الدول الأخرى ، يظهر بأن هذه التصريحات مجرد خداع لمفاوضات ظاهرية تهدف إلى نزع سلاح إيران، وقِّع عليها في وثيقة السياسة الأميركية.

وفي هذا السياق، اكد قاليباف انه من البديهي أن أي تفاوض في ظل التهديد والإذلال ،وفرض تنازلات جديدة ، لن يؤدي الى رفع العقوبات ولن يصل إلى أي نتائج.مضيفا انه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبح من الواضح للشعب الايراني العزيز أنه من الممكن إفشال العقوبات عن طريق احتوائها وتعزيز قدرات البلد.

هذا وصرح قاليباف بأن ايران لا تنتظر اي رسالة من امريكا،معتبرا أنه من خلال الاستفادة من القدرات الداخلية الهائلة وفرص تطوير العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، يمكن الوصول إلى موقف لا يجيز للعدو فيه سوى رفع العقوبات في شكل استمرار المفاوضات مع الدول المتبقية في خطة العمل المشترك الشاملة.

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