الادميرال سیاري: سواحل مکران.. شريان الاقتصاد ومستقبل إیران الاستراتيجي

واشار الادميرال سياري في اجتماع مساعدي الأركان وقادة المناطق والقواعد التابعة للقوات البحرية الايرانية، السبت، الى أهمية الاقتصاد القائم على البحر ودور سواحل مكران في المستقبل الاقتصادي للبلاد، قائلًا: "سواحل مكران كنز كبير واحتياطي استراتيجي لإيران، ومستقبل البلاد يعتمد على الاستغلال الصحيح لها."

وأكد: تطوير هذه السواحل واستخدام إمكانيات بحر عمان تم ادراجهما على جدول اعمال القوات البحرية منذ 2008 وقد تحول اليوم إلى خطاب وطني.

كما أشار الأدميرال سياري إلى مناورات ذوالفقار 1403 المشتركة للجيش، قائلًا: هذه المناورات تظهر استعداد وقدرة القوات البحرية للجيش الإيراني العالية في الدفاع عن الحدود البحرية للبلاد.

وفي جزء آخر من كلمته، وصف التعاون العلمي بين القوات البحرية والجامعات والمراكز القائمة على المعرفة في البلاد بأنه عامل رئيسي في التقدم الملحوظ في تصنيع معدات جديدة لهذه القوات، مثل المدمرات والغواصات، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم أيضًا في تعزيز مكانة البلاد العلمية على المستوى الدولي.

كما وصف الأدميرال سياري القوات البحرية بأنها قوة عسكرية وعلمية وسياسية ودولية، تلعب دورًا فعالًا ليس فقط في الدفاع عن الحدود، ولكن أيضًا في مجال الدبلوماسية.

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