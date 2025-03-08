لقاء وزيري خارجية إيران وتركيا في جدة لبحث القضايا الإقليمية والدولية

وجاء اللقاء بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان ، الجمعة ، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وصل الخميس، إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد الجمعة بشأن موضوع "عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والمخططات الرامية لتهجيره القسري من أرضه"، وذلك بناء على اقتراح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أمانة المنظمة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

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