عراقجي وبن فرحان يؤكدان على تعزيز وتطوير العلاقات الإيرانية السعودية في جميع المجالات

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان ، الجمعة ، على هامش الاجتماع الطارئ العشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان وضع العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وأكدا عزم البلدين على المضي قدماً في تحقيق الهدف المشترك لقيادات البلدين لتطوير العلاقات في كافة المجالات.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات الإقليمية والدولية وأكدا على ضرورة عمل العالم الإسلامي معا لمواجهة التحديات خاصة فيما يتعلق بفلسطين المحتلة ومنع مؤامرة محو فلسطين من خلال التهجير القسري لأهالي غزة من هذا القطاع.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وصل الخميس، إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد الجمعة بشأن موضوع "عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والمخططات الرامية لتهجيره القسري من أرضه"، وذلك بناء على اقتراح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أمانة المنظمة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

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