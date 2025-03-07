ردا على مزاعم فرنسا حول الأزمة الأوکرانیة.. طهران تدعو باریس لتحمل مسؤولیاتها تجاه السلام

وردا على مزاعم السلطات الفرنسية ضد إيران فيما يتعلق بالازمة الأوكرانية، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لها أي تدخل في الازمة الأوكرانية وتصر على موقفها المبدئي المعارض للحرب وضرورة إنهاء الصراع من خلال الحوار والمفاوضات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

وضمن رفضه مزاعم الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن استخدام روسيا للمعدات الإيرانية في حربها مع أوكرانيا، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، هذه الاتهامات المتكررة الباطلة والعارية من قبل السلطات الفرنسية بأنها غير مسؤولة، واعتبرها مؤشرا على إصرار السلطات الفرنسية على النهج الإسقاطي وعدم جديتها في مجال استعادة السلام والاستقرار في أوروبا والعالم.

وفي اشارة منه إلى ادعاءات كاذبة مماثلة في السنوات الثلاث الماضية،دعا المتحدث باسم وزارة الخارجيةالايرانية، السلطات الفرنسية إلى التوقف عن سياسة إلقاء اللوم وتحمل مسؤولياتها وأخطائها تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين والعمل على تصحيحها.

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