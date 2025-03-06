إيران تحذّر الوكالة الذرية: لا تسييس للملف النووي وسنرد بحزم

وقدمت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا تعليقاتها وملاحظاتها فيما يتعلق بتقارير المدير العام إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة في GOV/2025/10 وGOV/2025/8، وجاء في جانب منها:

تعليقات عامة

1. امتثلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل لالتزاماتها، بما في ذلك اتفاق الضمانات الشاملة (INFCIRC/214)، وبذلت كل الجهود لتمكين الوكالة من تنفيذ أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال، بما في ذلك تدابير الضمانات الشاملة بشأن المواد والأنشطة النووية في إيران.

2. تشوب هذه التقارير العديد من النواقص ولا تعكس بشكل كامل مستوى تعاون إيران مع الوكالة والإنجازات التي تحققت بين الفترات. يتبنى التقرير المذكور نهجا متحيزا بعيدا عن أي تقييم موضوعي ومهني في مثل هذا التقرير. ومن بين بعض أوجه القصور في التقرير ما يلي:

- تم استخدام معلومات غير صالحة وغير موثوقة بشكل متكرر، إلى جانب المراجع الخاطئة، في هذا الصدد على أنها "جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات" المتاحة للوكالة.

- كان هناك تجاهل للتقدم الجاري بشأن القضايا الفنية والمسائل المحلولة قيد النظر، وعدم الانعكاس المناسب لتعاون إيران في هذا الصدد.

- الإشارة غير الضرورية إلى القضايا التي تم إغلاقها بالفعل وانعكاسها في التقارير السابقة للوكالة. إن مثل هذا النهج وعرض المواضيع التي تم إغلاقها يضلل القراء بشكل كامل وقد يؤدي إلى تصور خاطئ بأن هذه المواضيع مفتوحة. ينبغي أن يركز هذا التقرير فقط على القضايا الحالية المتبقية إلى جانب أدائه ومهامه. وكانت منشأة لويزان -شيان خاضعة لأنشطة تحقق واسعة النطاق من جانب الوكالة، انتهت في عام 2004 وأُبلغ عنها في الوثيقة (GOV/2004/83)، ولكن من المؤسف أنها تكررت مرة أخرى في الفقرتين 4 و6 من التقرير.

3. لا يزال تقرير خطة العمل الشاملة المشتركة يحتوي على العديد من التفاصيل غير الضرورية، بما في ذلك بشكل رئيسي معلومات سرية حساسة لا ينبغي أن تنعكس في التقرير ويتم توزيعها دون موافقة إيران، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من اتفاقية ضمانات إيران (INFCIRC/214). وقد اعترضت إيران مراراً وتكراراً على هذا النهج، بما في ذلك من خلال البيانات والمذكرات التوضيحية، فضلاً عن الوثيقة INFCIRC/954 المؤرخة في 9 فبراير/شباط 2021. وفي الوثيقة المذكورة أعلاه، قدمت إيران مفاهيم قانونية شاملة بشأن هذا النوع من النهج، وجادلت بأن "... من الضروري الحصول على موافقة إيران قبل نشر تقارير المدير العام، وإلا فإن الأمانة ومجلس المحافظين سيكونان منتهكين لمبدأ السرية وسيكونان مسؤولين قانونًا عن مثل هذا السلوك". يجب وقف هذه العملية غير القانونية.

4. كما ذكرنا سابقا، لم يتم مراعاة الفصل بين المواضيع في هذين التقريرين المختلفين بشكل صحيح. وتتكرر بعض البنود المتعلقة بالاتفاق النووي بالضبط في تقرير ضمانات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتظهر بعض البنود المتعلقة بقضايا ضمانات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في تقرير خطة العمل الشاملة المشتركة.

5. في التطورات المهمة المتعلقة بتقرير خطة العمل الشاملة المشتركة (GOV/2025/8)، لم يتم بشكل صحيح ذكر الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018، والذي كان له تأثير خطير وسلبي على تنفيذه، وبطبيعة الحال، تم تضمينه منطقيا لأول مرة في الفقرة 4 في الجزء الرئيسي من التقرير. وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة وفشل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها، علقت إيران، في إطار ممارسة حقوقها بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، تدابير الشفافية الطوعية بما يتجاوز اتفاق الضمانات الشاملة، بما في ذلك تنفيذ قانون التعديل 1.3، في فبراير/شباط 2021، كما هو محدد في المادة 13 من مقدمة خطة العمل الشاملة المشتركة وفي المادة 65 من الملحق الأول لها.

6. إن قرار إيران بتعليق تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يتوافق تمامًا مع الحقوق الذاتية للبلاد بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، ويأتي ردًا على الانسحاب الأمريكي غير القانوني من الاتفاق النووي، والذي رافقه فشل الدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها. وهذه الحقيقة الواضحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل أساساً لامتناع الدول الأوروبية الثلاث عن تنفيذ التزاماتها.

7. إن قرار الدول الأوروبية الثلاث بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها برفع العقوبات على النحو المحدد في المادة 20 من الملحق الخامس من الاتفاق النووي في يوم الانتقال (18 أكتوبر/تشرين الأول 2023) كان عملاً غير قانوني ومثالاً واضحاً آخر على فشلها في الامتثال الكامل لالتزاماتها في كل من الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

8. فيما يتصل بقضية ما يسمى "المكانين"، ينبغي التأكيد على أن أصل هذه القضية يعود إلى اتهامات وجهتها في المقام الأول جهة ثالثة خبيثة، ألا وهي الكيان الإسرائيلي، الذي لا يلتزم بأي من الوثائق المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل، وخاصة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والذي هدد مراراً وتكراراً بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية المخصصة للأغراض السلمية، في انتهاك للعديد من قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك على وجه الخصوص الوثائق رقم 407 (1983)، و444 (1985)، و475 (1987) و939 (1990)، والتي لم يحترم هذا الكيان اياً منها. لقد أثار رئيس وزراء الكيان الصهيوني التهديد النووي العلني ضد إيران مرة أخرى خلال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، تلاه دعوة وزير التراث في الكيان الصهيوني إلى "استخدام القنبلة النووية في غزة"، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وطلبت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا، في رسالتها رقم 2228045 المؤرخة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، من الوكالة، فيما يتصل بالتهديدات بشن هجمات على المواقع والمؤسسات والمرافق النووية الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة هذه التهديدات المقلقة. وأبلغت بعثة ايران الدائمة في نيويورك أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بهذا الأمر في الرسالة رقم 2251599 المؤرخة 22 أكتوبر 2024.

9. من الناحية القانونية، فإن تقييمات الوكالة في تقريرها تستند إلى معلومات غير موثقة ووثائق غير موثوقة قدمها كيان لا يتآمر باستمرار ضد علاقات إيران مع الوكالة فحسب، بل ويواصل أيضا ارتكاب أعمال التخريب والهجوم والتهديد بالهجوم على إيران، إلى جانب اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين العاملين في الأنشطة النووية السلمية الإيرانية.

10. تمشيا مع زيادة التعاون مع الوكالة في السنوات الأخيرة، نفذت إيران تدابير طوعية في إطار العديد من البيانات المشتركة، بما في ذلك البيان المشترك الصادر في 4 آذار/مارس 2023. وكان ينبغي لهذا التقرير أن يعكس ويقدر على النحو اللائق تعاون إيران مع الوكالة في ضوء البيان المشترك، والذي مكن الوكالة من مواصلة بعض الأنشطة المتفق عليها. ومع ذلك، وفي مواجهة هذا النهج غير السار، فإن إيران مستعدة للتعاون بشكل أكبر لتنفيذ البيان المشترك المشار اليه مع الامتثال الكامل لحقوقها والتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة.

11. وصلت الضغوط السياسية المستمرة التي تمارسها بعض البلدان المحددة إلى مرحلة يتم فيها تغيير حتى القضايا التي تم حلها فنياً في تقارير الوكالة على عكس ما تم الاتفاق عليه. وتمنع هذه الضغوط ذات الدوافع السياسية الوكالة من القيام بدورها المهني والمحايد.

استنتاج

* تعاونت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن بشكل كامل مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة. وينبغي التأكيد على أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها بالكامل للوكالة وهي خاضعة للتحقق من جانب الوكالة.

* تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحق أن تقوم الوكالة بإعداد تقاريرها بشأن أنشطة التحقق في إيران على أساس مبادئ الحياد والاحتراف والموضوعية.

* يجب التأكيد مرة أخرى على أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها بالكامل للوكالة، وقد مرت بنظام تحقق قوي للغاية. وعلى الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ملزمة بالرد على أسئلة الوكالة المستندة إلى وثائق ملفقة وغير أصلية، فإن إيران قدمت طواعية وبطريقة تعاونية كل المعلومات والوثائق الداعمة اللازمة والوصول الذي طلبته الوكالة.

* تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى على أهمية وقيمة التعاون الذي تقدمه للوكالة، وتذكر الوكالة بأن هذا التعاون البناء لا ينبغي أن يقوضه مصالح سياسية ضيقة الأفق. وبناء على ذلك، فإن الوكالة ملزمة بإظهار عقلانيتها في التعامل مع مثل هذه القضايا بطريقة مجتهدة بهدف تجنب تشويه الصورة الأكبر للتعاون بين إيران والوكالة.

وختمت البعثة: تعرب إيران عن أملها في أن يستمر التفاعل بينها وبين الوكالة بشكل بناء وتتطلع إلى مزيد من التعاون.

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