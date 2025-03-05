الرئيس بزشكيان يعيّن الشيخ أختري رئيسًا للجنة دعم فلسطين
في خطوة تعكس التزام الجمهورية الإسلامية بدعم القضية الفلسطينية، أصدر الرئيس مسعود بزشكيان مرسومًا بتعيين حجة الإسلام محمد حسن أختري رئيسًا للجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومساندة المقاومة الإسلامية.
ويأتي هذا التعيين تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون الجمهورية الاسلامية الذي ينص على دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني.
وكتب بزشکیان في مرسوم تعيين الشيخ أختري رئيسا للجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني : من المأمول أن يتم عبر جهود الأعضاء المحترمين في اللجنة، اتباع نهج مناسب وفاعل في مسار العمل على استيفاء الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشجاع والمظلوم، والدعم الشامل للمقاومة الإسلامية في سياق تحقيق الأهداف النبيلة للثورة الإسلامية.