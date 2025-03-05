قائد الثورة: يجب الإهتمام بغرس الأشجار، لأنه يولد الثروة وهو عمل صالح

وقام قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء بغرس 3 شتلات، وذلك بمناسبة يوم التشجير، حيث يصادف يوم 5 مارس من كل عام في ايران اليوم الوطني للشجرة لتشجيع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي في الحدائق والغابات وجميع انحاء البلاد.

وبعد غرس هذه الشتلات، اعتبر آية الله الخامنئي أن غرس الأشجار نشاط مربح واستشرافي ومولد للثروة، وأكد على ضرورة الاهتمام الجاد بحركة غرس الأشجار الوطنية التي بدأت العام الماضي في فترة حكومة الشهيد رئيسي، وقال: "يجب على جميع الناس المشاركة في غرس الأشجار كعمل صالح وخير حتى تصبح البيئة المعيشية نظيفة ونقية من خلال زيادة عدد الأشجار".

كما اعتبر قائد الثورة الاسلامية غرسه السنوي للشتلات خطوة رمزية للتذكير بأن غرس الأشجار ليس للشباب فقط، وأنه على جميع الناس في مختلف الأعمار أن يجدوا الحماس والدافع للقيام بهذه المهمة العظيمة والضرورية والجميلة.

وأكد آية الله الخامنئي أن غرس الأشجار يعد استثماراً مربحاً من نواح مختلفة ويولد الثروة، وأضاف: "غرس الأشجار لأي غرض سواء للاستفادة من ثمار الأشجار المثمرة أو للاستفادة من خشب الأشجار التي يكون خشبها ثميناً، هو عمل مربح تماماً ولا يوجد فيه أي خسارة".

واعتبر سماحته الأشجار والمحاصيل من عوامل صحة الهواء، وأكد على الأهمية الكبيرة للبيئة، وقال: "بالإضافة إلى تحسين الهواء، فإن الأشجار والنباتات تعمل أيضًا على تجديد البيئة المعيشية والبيئة، وتحديث روح الإنسان لأن الأشجار والنباتات ممتعة للعين والقلب".

وأكد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة الاهتمام بجدية الى حركة التشجير الوطنية التي بدأت في عهد الشهيد رئيسي، وقال: "هذه الخطة التي بدأت العام الماضي ولا تزال مستمرة، تثبت أن زراعة مليار شجرة خلال أربعة أعوام أمر عملي، ويجب على الأجهزة الحكومية مساعدة الناس في هذا الصدد".

وحذر قائد الثورة الإسلامية من قطع الأشجار وتحويل الأراضي الزراعية، وأضاف آية الله الخامنئي: "إن قطع الأشجار إلا في الحالات الفنية والضرورية يعد ضرراً وخطراً، ويجب منع تدمير الغابات وتحويل الأراضي الزراعية".

كما أشار إلى العمل الجيد الذي تم إنجازه في هذا المجال في طهران وبعض المدن الأخرى، وقال: "يجب أن تستمر هذه الإجراءات".

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