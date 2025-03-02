الرئيس الإيراني يهنئ قادة الدول الاسلامية بحلول الشهر الفضيل

وفي رسائله بالمناسبة، اذ هنأ بزشكيان دول العالم الاسلامي، قادة ورؤساء وشعوبا، وصف شهر رمضان بانه فرصة ثمينة لمزيد من التأمل وامعان النظر في خلق الانسان والكون، والامتثال الى تعاليم واوامر الباري عز وجل التي تنشئ الانسانية، ومزيد من العمل على مساعدة الفقراء.

وتطلع الرئيس الايراني ايضا، بأن يشهد هذا الشهر الفضيل عبر تضافر الجهود بين قادة العالم الاسلامي، توسيع وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية ومضاعفة الجهود الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، بمن فيهم أهالي غزة ولبنان الأعزاء.

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